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Больше, чем любовь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Больше, чем любовь
Киноафиша Сериалы Больше, чем любовь Сезоны Сезон 1

Больше, чем любовь 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Больше, чем любовь»

В 1 сезоне сериала «Больше, чем любовь» юная красавица Вика живет счастливой, полноценной жизнью. Родители души в ней не чают, любимая работа ежедневно радует, жених окружает заботой и одаривает подарками. Но однажды все в одночасье меняется. После страшной аварии на дороге Виктория оказывается в инвалидном кресле. Ее карьера из-за травмы рушится, а любимый мужчина уходит, оставив ее наедине с проблемами. Девушка уверена, что во всех этих несчастьях виноват Артем – водитель машины, с которой она столкнулась. Парень тоже чувствует свою ответственность, а потому решает сам заботиться о Вике.

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Список серий 1-го сезона сериала «Больше, чем любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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