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Бойся, я с тобой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бойся, я с тобой
Киноафиша Сериалы Бойся, я с тобой Сезоны Сезон 1

Бойся, я с тобой
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бойся, я с тобой»

В 1 сезоне сериала «Бойся, я с тобой» молодая замужняя женщина Катерина разочаровывается в отношениях с супругом. Их с Митей семейная жизнь больше не кажется счастливой, а на смену романтике приходит наскучивший быт. В это самое время Катя случайно встречает своего бывшего школьного учителя Александра. Мужчина еще молод, но при этом очень умен, начитан и обаятелен. Кроме того, он вдовец: его жена погибла при невыясненных обстоятельствах. Он проявляет внимание к бывшей ученице, окружает ее страстью и заботой, и Катя решается уйти к нему от мужа. Но действительно ли жена Александра умерла случайно, а он сам – тот, кем хочет казаться?

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Список серий сериала Бойся, я с тобой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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