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Киноафиша Сериалы Бойся, я с тобой
Бойся, я с тобой (2022 - …) Бойся, я с тобой
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Бойся, я с тобой» – это отечественная мелодрама о молодой женщине Катерине, которая бросает мужа ради своего бывшего школьного учителя. Александр старше героини, он умен, заботлив и обаятелен, и к тому же неженат. Случайная встреча на улице оборачивается бурным романом. И вот уже Катя расстается с надежным, но наскучившим Митей, чтобы броситься с головой в омут страсти. Но вскоре выясняется, что у Саши есть свои тайны. Его бывшая жена погибла при загадочных обстоятельствах, а сам он весьма ревнив.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Рудзевич
Сергей Рудзевич
Игорь Кулачко
Евгений Шириков
Евгений Шириков
Никита Манец
Никита Манец
Виолетта Давыдовская
Виолетта Давыдовская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бойся, я с тобой - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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