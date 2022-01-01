Сериал «Бойся, я с тобой» – это отечественная мелодрама о молодой женщине Катерине, которая бросает мужа ради своего бывшего школьного учителя. Александр старше героини, он умен, заботлив и обаятелен, и к тому же неженат. Случайная встреча на улице оборачивается бурным романом. И вот уже Катя расстается с надежным, но наскучившим Митей, чтобы броситься с головой в омут страсти. Но вскоре выясняется, что у Саши есть свои тайны. Его бывшая жена погибла при загадочных обстоятельствах, а сам он весьма ревнив.