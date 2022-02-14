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Словно золотые рыбки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Словно золотые рыбки
Киноафиша Сериалы Словно золотые рыбки Сезоны Сезон 1

Fishbowl Wives 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Словно золотые рыбки»

В 1 сезоне сериала «Словно золотые рыбки» в шикарном небоскребе шесть несчастных замужних женщин решают изменить своим деспотам-супругам. В центре событий оказывается молодая девушка по имени Сакура Хирага. Несчастный случай, который произошел с героиней, заставил ее предать мечту и спешно выйти замуж. Ее супруг является владельцем салона красоты, они живут в богатом пентхаусе. Окружающие завидуют Сакуре, думая, что ее жизнь – идеальна. Никому не известно, что муж издевается над девушкой, подвергая ее насилию. Но однажды в жизни Сакуры появляется другой мужчина, и ее судьба меняется...

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Словно золотые рыбки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жена — золотая рыбка The Fishbowl Wife
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Жена-перепоручительница The Outsourcing Wife
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Жена с бэнто The Lunchbox Wife
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2022
Жена-компаньонка The Chaperone Wife
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2022
Жена с головной болью, часть 1 The Headache Wife Part 1
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2022
Жена с головной болью, часть 2 The Headache Wife Part 2
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2022
Жена с ремонтом The Renovation Wife
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2022
Словно золотые рыбки The Fishbowl Wives
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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