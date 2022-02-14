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Постер к сериалу Словно золотые рыбки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Сериалы Словно золотые рыбки
Словно золотые рыбки (2022 - …) Fishbowl Wives 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 8 минут
О чем сериал

Японский драматический сериал «Словно золотые рыбки» – это история о молодой девушке по имени Сакура Хирага, которая после трагического происшествия отказалась от исполнения своего заветного желания и отправилась под венец. Близкие уверены, что ее жизнь вполне сложилась, но в действительности супруг Сакуры ежедневно подвергает ее физическому и моральному насилию. Девушка не может развестись с ним, поскольку считает себя рыбкой, заключенной в аквариум. В один прекрасный момент, благодаря рыбке, она встречает мужчину...

Словно золотые рыбки - трейлер
Словно золотые рыбки
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рич Тинг
Рич Тинг
Рен Ханами
Кристина Лосон
Масанобу Андо
Ацухиро Инукаи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Словно золотые рыбки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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