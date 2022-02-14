Японский драматический сериал «Словно золотые рыбки» – это история о молодой девушке по имени Сакура Хирага, которая после трагического происшествия отказалась от исполнения своего заветного желания и отправилась под венец. Близкие уверены, что ее жизнь вполне сложилась, но в действительности супруг Сакуры ежедневно подвергает ее физическому и моральному насилию. Девушка не может развестись с ним, поскольку считает себя рыбкой, заключенной в аквариум. В один прекрасный момент, благодаря рыбке, она встречает мужчину...