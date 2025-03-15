Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Преступление и наказание
Статьи
Статьи о сериале «Преступление и наказание»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Преступление и наказание»
Вся информация о сериале
Этот российский сериал зрители назвали худшим в 2024 году — постыдная экранизация классики
Разгромные отзывы и низкий рейтинг – тому подтверждение
3 комментария
15 марта 2025 08:27
«Парамаунт и Мосфильм — одно и то же»: Хвошнянский объяснил, почему его удивляют сравнения с Дауни-младшим
Внешних сходств он не отрицает, но кое-что, по словам актера, «создает утомительные вибрации».
Написать
9 декабря 2024 17:38
Не раскаивался, убивал направо и налево: реальный Раскольников из «Преступления и наказания» даже не был русским
Достоевский очеловечил монстра, перенеся историю в российские реалии.
Написать
2 декабря 2024 19:05
«Преступление и наказание» в пролете: россияне выбрали самые популярные сериалы 2024 года
Есть как хиты стримингов, так и те, что показывают по федеральным каналам.
Написать
22 ноября 2024 09:25
Мечтал о Раскольникове еще 30 лет назад: Джонни Депп получил роль в новом «Преступлении и наказании»
Известный режиссер вновь заговорил об экранизации долгострое.
Написать
19 ноября 2024 16:11
BadComedian «разгромил» распиаренное «Преступление и наказание»: не бесит в сериале лишь один актер
И речь вовсе не о Янковском.
Написать
12 ноября 2024 15:00
Любите смотреть детективы? Эти 3 сериала рекомендует кинокритик — от экрана не оторваться
Если вы их еще не смотрели, вам крупно повезло, а если видели, то на горизонте повторное наслаждение.
Написать
12 ноября 2024 13:20
Смотрите новое «Преступление и наказание»? График выхода серий вам пригодится — новые эпизоды еще не скоро
Зато между оставшимися сериями не будет огромных промежутков.
Написать
12 ноября 2024 08:56
Финал «Преступления и наказания» с Янковским еще не скоро: успеете посмотреть 2 крутых похожих сериала — советует критик
Эксклюзивно для «Киноафиши» эксперт порекомендовала два топовых проекта. В них тоже случаются преступления, а наказаний за них предостаточно.
Написать
8 ноября 2024 15:42
«Ибо сугубо страдать хочу!»: угадайте, кому из героев «Преступления и наказания» принадлежат эти цитаты (тест)
Освежите память, пока ждете продолжения сериала с Иваном Янковским.
Написать
7 ноября 2024 19:34
«Чтобы меня колбасило»: для съемок в «Преступлении и наказании» Янковский налегал на один продукт — врач затею не одобрил
Эксклюзивно для «Киноафиши» диетолог рассказал, чем может обернуться «диета» актера.
Написать
7 ноября 2024 07:29
Понравилась музыка из «Преступления и наказания» с Янковским? Собрали названия всех песен, сможете легко их добавить
Помимо заглавной песни, в сериале еще много крутых композиций.
1 комментарий
6 ноября 2024 16:40
В каком городе снимали «Преступление и наказание» с Янковским? Собрали ключевые локации
По этим местам можно прогуляться.
Написать
6 ноября 2024 08:27
Дамский угодник и плейбой: кто украл сердце русского Дауни-младшего из «Преступление и наказания»
Не миллиардер или филантроп, но отбоя от женского пола у Хвошнянского нет.
Написать
5 ноября 2024 18:07
Пока ждете новых серий «Преступления и наказания»: угадайте кино и сериалы с Янковским по кадру (тест)
Продолжение появится только 30 ноября, так что сможете немного скоротать время.
Написать
5 ноября 2024 12:48
Надругательство над классикой или шедевр? Мнение филолога о «Преступлении и наказании» удивило даже Янковского
Сериал разнесли в пух и прах зрители, критики и причастные к миру кино, но нашлись и те, кто озвучил его сильные стороны.
Написать
4 ноября 2024 15:13
Зрителей таки обманули? Ту самую сцену с голым Янковским из «Преступления и наказания» вырезать не стали
Скандальные сплетни о причинах переноса премьеры в итоге не подтвердились.
Написать
3 ноября 2024 09:25
Пока ждете «Преступление и наказание» с Янковским: попробуйте вспомнить легендарные фразы Раскольникова (тест)
Если вспомните все 5 цитат, то вы — гордость учителей. А если ошибетесь — это останется между нами.
Написать
3 ноября 2024 07:29
«Покажут после Нового года»: люди массово перестали ждать «Преступление и наказание» с Янковским
Сериал перенесли уже трижды и, кажется, это не предел.
Написать
2 ноября 2024 22:57
«Вспомним “Слово пацана”»: что ждет «Преступление и наказание» после скандала и переноса премьеры
Зрители до сих пор не знают, когда увидят сериал и увидят ли вовсе.
Написать
2 ноября 2024 19:34
Окончательно и без нового переноса: дата выхода 4 серий «Преступления и наказания» уже известна
Наконец-то зрители смогут посмотреть долгожданный сериал.
Написать
2 ноября 2024 11:50
Две Сони Мармеладовых и воскресшая старуха-процентщица: персонажей «Преступления и наказания» сослали в литературный ад
Федор Достоевский бы в гробу перевернулся, узнай, что сделали киноделы с его героями.
Написать
2 ноября 2024 09:54
Лучшие экранизации классики: 5 сериалов для тех, кто не дождался «Преступления и наказания» с Янковским
Все они сняты в России, и каждый можно осилить за пару вечеров.
1 комментарий
31 октября 2024 17:00
«Мохнатые чудики», голый Янковский и реки крови: первая рецензия на отмененное «Преступление и наказание»
Премьера сериала однажды состоится, но он будет совершенно иным.
Написать
31 октября 2024 08:27
6 сентября — День чтения книги: какие экранизации уже вышли в 2024 году, какие только покажут
Экранизировать успешную историю сложно, но можно.
Написать
6 сентября 2024 21:00
Первый тизер сериала «Преступление и наказание» уже в Сети: Янковский в роли Раскольникова (видео)
Короткий эпизод держит в напряжении все 50 секунд.
Написать
20 августа 2024 13:15
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667