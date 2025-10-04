Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

Но зачитывается его книгами уже не одно поколение.

Анна Аламанова, автор Telegram-канала «Anna Noir — книги, кофе, Петербург», уверена: экранизировать Достоевского — самая безнадёжная задача для режиссёра. И сериал «Кинопоиска» по мотивам «Преступления и наказания» лишь подтвердил её правоту.

В беселе с «Киноафишей» Аламанова отметила, всё упирается в природу прозы Фёдора Михайловича:

«С первых страниц он вовлекает нас в душевные бури - поток мыслей, сомнений, диалоги героев с самими собой».

И действительно — на экране часто остаётся только общая суть, без передачи внутреннего мира героя. Мирзоев, поставивший «Преступление и наказание» для «Кинопоиска», сделал всё, чтобы доказать это экспериментом.

В новой версии Родион Раскольников (Иван Янковский) живёт в современной России, а в сценарий вмонтированы куски из «Братьев Карамазовых» и «Идиота». Его сестра Дуня (Любовь Аксёнова) внезапно превращается в отдельную героиню с расширенной аркой.

«На мой взгляд, полностью передать философскую и психологическую глубину, присущую произведениям великого русского писателя, с помощью визуального искусства кинематографа практически невозможно».

Задумка была дерзкая — соединить классику с XXI веком. Но в итоге получилось, мягко говоря, неважно. Герои разговаривают старинным текстом на фоне современных панелек и смартфонов, а монологи звучат так, будто персонажи читают курс философии на улице.

И если у Куросавы, Брессона или Алова и Наумова трагизм Достоевского дышал с экрана, то здесь — просто стилизация под великое. Сценарий неровный, интонации фальшивые, и вместо внутренней муки остаётся эстетизированная депрессия.

Так что Аламанова права: Достоевского нельзя экранизировать, если ты не чувствуешь его изнутри. Знакомимся с классикой: лучшие неонуарные фильмы, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз.