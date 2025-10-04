Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

4 октября 2025 17:09
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

Но зачитывается его книгами уже не одно поколение.

Анна Аламанова, автор Telegram-канала «Anna Noir — книги, кофе, Петербург», уверена: экранизировать Достоевского — самая безнадёжная задача для режиссёра. И сериал «Кинопоиска» по мотивам «Преступления и наказания» лишь подтвердил её правоту.

В беселе с «Киноафишей» Аламанова отметила, всё упирается в природу прозы Фёдора Михайловича:

«С первых страниц он вовлекает нас в душевные бури - поток мыслей, сомнений, диалоги героев с самими собой».

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

И действительно — на экране часто остаётся только общая суть, без передачи внутреннего мира героя. Мирзоев, поставивший «Преступление и наказание» для «Кинопоиска», сделал всё, чтобы доказать это экспериментом.

В новой версии Родион Раскольников (Иван Янковский) живёт в современной России, а в сценарий вмонтированы куски из «Братьев Карамазовых» и «Идиота». Его сестра Дуня (Любовь Аксёнова) внезапно превращается в отдельную героиню с расширенной аркой.

«На мой взгляд, полностью передать философскую и психологическую глубину, присущую произведениям великого русского писателя, с помощью визуального искусства кинематографа практически невозможно».

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

Задумка была дерзкая — соединить классику с XXI веком. Но в итоге получилось, мягко говоря, неважно. Герои разговаривают старинным текстом на фоне современных панелек и смартфонов, а монологи звучат так, будто персонажи читают курс философии на улице.

И если у Куросавы, Брессона или Алова и Наумова трагизм Достоевского дышал с экрана, то здесь — просто стилизация под великое. Сценарий неровный, интонации фальшивые, и вместо внутренней муки остаётся эстетизированная депрессия.

Так что Аламанова права: Достоевского нельзя экранизировать, если ты не чувствуешь его изнутри. Знакомимся с классикой: лучшие неонуарные фильмы, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз.

Фото: Кадр из сериалов «Преступление и наказание»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься Читать дальше 5 октября 2025
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!» «Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!» Читать дальше 5 октября 2025
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше Читать дальше 5 октября 2025
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал Читать дальше 5 октября 2025
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Читать дальше 5 октября 2025
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую Читать дальше 5 октября 2025
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Читать дальше 5 октября 2025
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ Читать дальше 4 октября 2025
Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше