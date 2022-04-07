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У Коми проблемы с общением 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала У Коми проблемы с общением
Киноафиша Сериалы У Коми проблемы с общением Сезоны Сезон 2

Komi Can't Communicate 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «У Коми проблемы с общением»

Во 2 сезоне сериала «У Коми проблемы с общением» увлекательные приключения Тадано и Коми продолжаются. События по-прежнему разворачиваются в старшей школе, где учится много уникальных героев. Тадано оказывает помощь своей застенчивой и необщительной однокласснице Коми. Девочка поставила перед собой цель - завести дружбу с сотней человек. Тадано изо всех сил пытался найти товарищей для Коми и для этого обращается к своей верной подруге детства Осане Наджими. Тадано и Наджими вместе пытаются познакомить Коми с новыми людьми. В конце концов они находят Агари.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала У Коми проблемы с общением График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Зима приходит Winter Arrives
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2022
Тайфун / Кошачье кафе / Фэнтези / Игра в любовь Typhoon / Cat Cafe / Fantasies / The Love Game
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2022
Чувства / Фантазии 2 / Приглашение на обед / Жареный картофель Feelings / Fantasies 2 / Invitation to Lunch / Roasted Potatoes
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2022
Счастливого Рождества Merry Christmas
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2022
Снеговики / Снежки / Конец года / Новый год Snowmen / Snowball Fight / Year's End / New Year's Day
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2022
Это как каждый новый год, плюс больше! It's just like every new year, plus more!
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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