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У Коми проблемы с общением 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала У Коми проблемы с общением
Киноафиша Сериалы У Коми проблемы с общением Сезоны Сезон 1

Komi Can't Communicate 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «У Коми проблемы с общением»

В 1 сезоне сериала «У Коми проблемы с общением» действие происходит в старшей школе. Юноше по имени Хитохито Тадано предстоит первый учебный день. Все, чего хочет молодой человек, это смешаться с толпой и как можно меньше привлекать к себе внимание. Герой заводит знакомство с самой скромной и застенчивой девочкой в классе, которую зовут Коми. У школьницы больше трудности с общением, однако она отчаянно хочет завести друзей. Тадано решает поддержать ее в этом. Чтобы ввести Коми в круг популярных школьников, он обращается за помощью к самому компанейскому парню в школе. Но сразу получает отказ...

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала У Коми проблемы с общением График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Просто я хочу общаться It's just, I wish I could speak
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2021
Просто друг детства и не только It's just a school friend / Not a Killer / First Errand
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2021
Просто боязнь сцены и не только It's just stage fright / Cell Phone / Class Council Election / Accidental Phone Call / Saito
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2021
Просто медосмотр и не только The Physical / Ren
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2021
Просто летняя форма и не только Summer Uniform / Fitness Test / Veggies, Garlic Full of Oil and Caramelized Noodles / Blood Contract
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2021
Просто шутка и не только It's just a joke / It's just shopping / It's just the hair salon / It's just an unsettling feeling / It's just a study group / It's just summer break
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2021
Просто бассейн и не только It's just the pool / It's just shaved ice / It's just a library / It's just a park
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2021
Просто Обон и не только It's just Obon / It's just a festival / It's just the end of summer
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2021
Просто деревенщина и не только It's just a country kid / Video Games / Part-Time Job / Somthing on Your Face
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2021
Просто день спорта и не только It's just sports day / Emotional Pangs / Print Sticker
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2021
Просто идеи для фестиваля культуры и не только Culture Festival Project / Culture Festival Prep / Distributing Flyers / Culture Festival Eve / Maids
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2021
Просто фестиваль культуры Culture Festival / The After-Party / After-Party
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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