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Тайны сестры Бонифации 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тайны сестры Бонифации
Киноафиша Сериалы Тайны сестры Бонифации Сезоны Сезон 2

The Sister Boniface Mysteries
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тайны сестры Бонифации»

Во 2 сезоне сериала «Тайны сестры Бонифации» необычайно одаренная монашка продолжает помогать полицейским в самых неожиданных и странных расследованиях. Инспектор Сэм Гиллеспи и сержант Феликс Ливингстон, наученные горьким опытом, стараются впредь прислушиваться к мнению сестры Бонифации даже больше, чем к своему собственному. Ее детективные навыки вновь пригождаются полиции, когда в городке таинственным образом пропадает барон Баттенбург. Но еще более загадочным оказывается его возвращение… Тем временем в Грейт-Слотер проходят летние съемки детского телешоу «Веселый Роджер».

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Тайны сестры Бонифации График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
4 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
11 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
11 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
18 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
18 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
25 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
25 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
2 мая 2023
График выхода всех сериалов
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