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Тайны сестры Бонифации 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайны сестры Бонифации
Киноафиша Сериалы Тайны сестры Бонифации Сезоны Сезон 1

The Sister Boniface Mysteries
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны сестры Бонифации»

В 1 сезоне сериала «Тайны сестры Бонифации» события разворачиваются в Англии 1960-х годов. Главная героиня живет в небольшом аббатстве Святого Винсента и вместе с другими сестрами занимается виноделием. Она оказывает помощь местным полицейским в качестве научного консультанта. Во времена, когда генетической экспертизы еще не существовало, а анализ крови проводился несколько дней, исследование улик занимало много времени и проходило гораздо сложнее. Умная и харизматичная сестра Бонифация, обладающая криминалистическими способностями, помогает инспектору Сэму Гиллеспи и детективу Феликсу Ливингстону в расследованиях. 

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Тайны сестры Бонифации График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
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