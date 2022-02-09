Во 2 сезоне сериала «Как поймать убийцу» криминальная история, основанная на реальных событиях, продолжается. Детективы продолжают делиться подробностями своей непростой службы во времена, когда они занимались громкими делами о серийных преступниках. У многих начинались проблемы в семье, ведь они не могли раскрывать близким конфиденциальную информацию о ходе расследования. Да и не каждый хотел делиться с родными подробностями о том, какие чудовищные поступки порой совершают люди. Команда специалистов сталкивается с каннибализмом, детской порнографией и серийными убийствами.