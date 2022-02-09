Menu
Catching Killers 2021, season 2

Catching Killers season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 28 minutes
Во 2 сезоне сериала «Как поймать убийцу» криминальная история, основанная на реальных событиях, продолжается. Детективы продолжают делиться подробностями своей непростой службы во времена, когда они занимались громкими делами о серийных преступниках. У многих начинались проблемы в семье, ведь они не могли раскрывать близким конфиденциальную информацию о ходе расследования. Да и не каждый хотел делиться с родными подробностями о том, какие чудовищные поступки порой совершают люди. Команда специалистов сталкивается с каннибализмом, детской порнографией и серийными убийствами.

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Bind. Torture. Kill: BTK
Season 2 Episode 1
9 February 2022
Thrill Kills: The Phoenix Serial Shooter
Season 2 Episode 2
9 February 2022
Missing Men Part 1: The Toronto Village Killer
Season 2 Episode 3
9 February 2022
Missing Men Part 2: The Toronto Village Killer
Season 2 Episode 4
9 February 2022
