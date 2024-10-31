Во 2-м сезоне сериала «Дипломатка» Кейт Уайлер отправляется в Париж, чтобы разобраться в ситуации с Ленковым, которая принимает шокирующий оборот. «Работа мечты» в Соединенном Королевстве оказывается для нового посла США не такой идеальной, как она себе представляла. Мировой кризис дает о себе знать, и Кейт буквально разрывается между десятками суперважных и неотложных задач. От ее поведения будут зависеть не только дальнейшие отношения между двумя государствами, но и облик современной Америки для всего мира. Усугубляет ситуацию разваливающийся брак самой женщины. Ее супруг и видный политик Хэл Уайлер преподносит неожиданный сюрприз.