Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Diplomat 2023, season 2

The Diplomat season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Diplomat Seasons Season 2
The Diplomat 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"The Diplomat" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дипломатка» Кейт Уайлер отправляется в Париж, чтобы разобраться в ситуации с Ленковым, которая принимает шокирующий оборот. «Работа мечты» в Соединенном Королевстве оказывается для нового посла США не такой идеальной, как она себе представляла. Мировой кризис дает о себе знать, и Кейт буквально разрывается между десятками суперважных и неотложных задач. От ее поведения будут зависеть не только дальнейшие отношения между двумя государствами, но и облик современной Америки для всего мира. Усугубляет ситуацию разваливающийся брак самой женщины. Ее супруг и видный политик Хэл Уайлер преподносит неожиданный сюрприз.

Series rating

8.0
Rate 14 votes
8 IMDb

The Diplomat List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
When a Stranger Calls
Season 2 Episode 1
31 October 2024
St. Paul's
Season 2 Episode 2
31 October 2024
The Ides of March
Season 2 Episode 3
31 October 2024
The Other Army
Season 2 Episode 4
31 October 2024
Our Lady of Immaculate Deception
Season 2 Episode 5
31 October 2024
Dreadnought
Season 2 Episode 6
31 October 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more