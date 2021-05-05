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Мой любимый друг 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мой любимый друг
Киноафиша Сериалы Мой любимый друг Сезоны Сезон 1

Мой любимый друг 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой любимый друг»

В 1 сезоне сериала «Мой любимый друг» шестилетняя Маша теряет родителей в аварии и оказывается в детском доме. Там ее защитником и единственным другом становится старший мальчик Дима, с которым они не расстаются до самого выпуска. Но после совершеннолетия пути молодых людей расходятся. Дима отправляется в армию, после которой связь с ним теряется, а Маша учится на повара и вскоре собирается замуж за своего парня Олега. Однако деловым партнером жениха девушки неожиданно оказывается ее детская любовь. Ситуация усугубляется, когда Дима оказывается за решеткой, обвиненный в преступлении, которое совершил Олег.

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Список серий сериала Мой любимый друг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2021
График выхода всех сериалов
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