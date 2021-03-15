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Авантюра на двоих 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Авантюра на двоих
Киноафиша Сериалы Авантюра на двоих Сезоны Сезон 1

Авантюра на двоих 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Авантюра на двоих»

В 1 сезоне сериала «Авантюра на двоих» молодой авантюрист по имени Саша Пушкин бежит от криминального прошлого и просит убежища в небольшой провинциальной церкви. Там он случайно знакомится с очаровательной девушкой Мариной Бондарь, которая предлагает ему необычный заработок. Она просит парня притвориться ее потерянным много лет назад братом. Выясняется, что ее умирающая бабушка София – владелица крупного винного завода – отказывается составлять завещание, пока перед ней не предстанут оба законных наследника. Но где искать настоящего родственника, Марина не представляет. Это знакомство переворачивает судьбу обоих заговорщиков.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий сериала Авантюра на двоих График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2021
График выхода всех сериалов
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