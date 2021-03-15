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Киноафиша Сериалы Авантюра на двоих
Авантюра на двоих (2021 - …) Авантюра на двоих 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТБ
Телеканал Домашний
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Авантюра на двоих» – это украинская мелодрама о любви, хитрости и больших деньгах. Пожилая владелица крупнейшей алкогольной империи «Черноморский винодел» София Бондарь лежит на смертном одре. Пожилая бизнес-леди вызывает к себе внучку Марину. Однако не для того, чтобы переписать наследство на девушку, а чтобы поручить ей поиск другого наследника – ее потерянного много лет назад брата. На глаза Марине попадается авантюрист Саша, который соглашается сыграть роль ее пропавшего родственника.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Афанасьев
Клавдия Дрозд
Клавдия Дрозд
Андрей Фединчик
Андрей Фединчик
Елена Хохлаткина
Елена Хохлаткина
Ольга Морозова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Авантюра на двоих - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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