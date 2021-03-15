Сериал «Авантюра на двоих» – это украинская мелодрама о любви, хитрости и больших деньгах. Пожилая владелица крупнейшей алкогольной империи «Черноморский винодел» София Бондарь лежит на смертном одре. Пожилая бизнес-леди вызывает к себе внучку Марину. Однако не для того, чтобы переписать наследство на девушку, а чтобы поручить ей поиск другого наследника – ее потерянного много лет назад брата. На глаза Марине попадается авантюрист Саша, который соглашается сыграть роль ее пропавшего родственника.