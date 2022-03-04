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Части нее 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Части нее
Киноафиша Сериалы Части нее Сезоны Сезон 1

Pieces of Her 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Части нее»

В 1 сезоне сериала «Части нее» во время своего дня рождения юная девушка по имени Энди усомнилась в том, что на самом деле знает свою мать Лауру. Когда в ресторане, где проходило торжество, неожиданно началась стрельба, родительница главной героини с проворством дала отпор нападающим. Энди даже не подозревала, что ее мать обладает такими навыками. Оказалось, что далекое прошлое Лауры дало о себе знать, и теперь девушке угрожает опасность, исходящая от старых знакомых ее матери. Лауре и Энди предстоит не только заново познакомиться друг с другом, но и вместе найти выход из сложной ситуации, в которой они оказались.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Части нее График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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