Помните «Остаться в живых»? Вот что стало с актерами из легендарного сериала
Как сегодня выглядят и чем занимаются актеры, которые приковывали внимание зрителей к экранам больше 10 лет назад.
Написать
8 сентября 2022 14:43
Стоит ли смотреть сериал Netflix «Части нее»: отзывы критиков и перспективы на будущее
4 марта на Netflix вышел новый оригинальный проект «Части нее», главную роль в котором исполнила Тони Коллетт. Коротко рассказываем о сюжете, отзывах и возможном продолжении истории.
Написать
15 марта 2022 11:58
Тони Коллетт оказывается не той, за кого себя выдает: вышел трейлер остросюжетного сериала «Части нее»
Экранизация бестселлера The New York Times стартует на Netflix в начале весны.
Написать
16 февраля 2022 15:30
Netflix опубликовал первые кадры из триллер-сериала «Части нее» с Тони Коллетт
Остросюжетная драма, снятая по мотивам одноименного романа Карин Слотер, выйдет на платформе в начале весны.
Написать
26 января 2022 13:12
