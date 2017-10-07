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Сезон любви 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сезон любви
Киноафиша Сериалы Сезон любви Сезоны Сезон 1

Сезон любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сезон любви»

В 1 сезоне сериала «Сезон любви» Надежда переехала в Москву учиться в медицинском вузе, но каникулы проводит на родине. Именно там судьба сводит ее с привлекательным молодым человеком по имени Вадим. Он занимается конструированием дельтапланов и у него есть отношения с девушкой Мариной. Однако у них не все идет гладко. Надя и Вадим испытывают друг к другу влечение, а через некоторое время между ними вспыхивает настоящее чувство. Спустя какое-то время Надя узнает, что она беременна. Но ее избранник так и не смог расстаться с Мариной. Надя вернулась в столицу. Вновь бывшие возлюбленные встретились спустя 12 лет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сезон любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2017
График выхода всех сериалов
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