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Учености плоды 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Учености плоды
Киноафиша Сериалы Учености плоды Сезоны Сезон 1

Учености плоды 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Учености плоды»

В 1 сезоне сериала «Учености плоды» действие происходит в 1944 году, в оккупированном фашистами селе Михайловское. Специалист в области литературы Мария Шиллер приезжает в поселение, чтобы прочитать местным жителям и солдатам лекцию о великом поэте с целью просвещения. Немцы с неодобрением относятся к действиям Шиллер. Вскоре берлинские власти отдают приказ — увезти из Михайловского все предметы, представляющие историческую ценность. Партизанский отряд и мастер Сергей, влюбленный в Марию, намерены во что бы ни стало спасти достояние родины. Наследие Пушкина не должно покинуть Россию. Даже если за это придется отдать жизнь...

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Учености плоды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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