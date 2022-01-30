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Нам нужно поговорить о Косби 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нам нужно поговорить о Косби
Киноафиша Сериалы Нам нужно поговорить о Косби Сезоны Сезон 1

We Need to Talk About Cosby
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нам нужно поговорить о Косби»

В 1 сезоне сериала «Нам нужно поговорить о Косби» режиссер В. Камау Белл погрузился в исследование биографии выдающегося голливудского актера Билла Косби. Он изучает как творческий путь афроамериканской иконы, так и некоторые аспекты его личной жизни. Белл побеседует со стэндап-комиками, культурными обозревателями, репортерами и женщинами, которые были знакомы с Косби лично. Все они поделятся своими впечатлениями об этом человеке. Благодаря архивным хроникам, зрители получат возможность увидеть Косби с неожиданной стороны и составить свое впечатление об этой противоречивой фигуре.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Нам нужно поговорить о Косби График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2022
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2022
Часть 3 Part 3
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2022
Часть 4 Part 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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