Нам нужно поговорить о Косби (2022): 4 номинации
Лучшая режиссура — документальная программа
Уолтер Камау Белл
Номинант
Лучший монтаж — документальная программа
Jennifer Brooks
Номинант
Лучший рассказчик за кадром
Уолтер Камау Белл
Номинант
Лучший документальный сериал
Sarina Roma, Katie A. King, Jordan Wynn, Geraldine L. Porras, Эндрю Фрайд, Уолтер Камау Белл, Dane Lillegard, Erik Adolphson, Vinnie Malhotra
Номинант
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