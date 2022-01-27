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ФрикАнгелы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ФрикАнгелы
Киноафиша Сериалы ФрикАнгелы Сезоны Сезон 1

FreakAngels
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «ФрикАнгелы»

В 1 сезоне сериала «ФрикАнгелы» события разворачиваются в Великобритании, на которую шесть лет назад обрушилась загадочная апокалиптическая сила, которая стерла человечество с лица земли. Стихия воды похоронила цивилизацию. В затопленной британской столице уцелел один район, который теперь принадлежит «ФрикАнгелам». 23 года назад одиннадцать детей с одинаково белой кожей и странным фиолетовым цветом глаз одновременно появились на свет. Когда герои повзрослели, у каждого из них проявились удивительные способности. Необычные молодые люди объединились, чтобы вместе бороться с вызовами мироздания.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала ФрикАнгелы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 января 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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