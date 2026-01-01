Постеры сериала «ФрикАнгелы»

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ФрикАнгелы
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Вся информация о сериале
Кореянки не мучаются с пемзой: 20 минут в тазу — и пятки гладкие, как после салона
Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)
Купила дешевую этажерку для кухни, а теперь она ездит по всей квартире: 5 гениальных идей для удобного хранения
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
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«Чтобы стать генеральшей, надо пройти тест»: сможете продолжить 6 цитат из «Москва слезам не верит» без единой ошибки?
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17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
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