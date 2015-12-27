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Избранница 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Избранница
Киноафиша Сериалы Избранница Сезоны Сезон 1

Избранница 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Избранница»

В 1 сезоне сериала «Избранница» события разворачиваются в прибрежном городке, где жизнь течет медленно и спокойно. Мария зарабатывает на жизнь написанием женских романов. Писательница столкнулась с творческим кризисом. Ей кажется, что жизнь полна несчастий. Но история Любавы является красноречивым свидетельством того, что ее тетя заблуждается. Молодая женщина много лет живет в счастливом браке и воспитывает сына. Однако в день, когда героиня узнает о предательстве своего супруга, ее жизнь кардинально меняется. Любава должна принять непростое решение, которое отразится на всей ее дальнейшей судьбе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Избранница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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