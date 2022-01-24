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Земля обетованная 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земля обетованная
Киноафиша Сериалы Земля обетованная Сезоны Сезон 1

Promised Land
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земля обетованная»

В 1 сезоне сериала «Земля обетованная» события разворачиваются в долине Сонома на юго-западе Калифорнии. В этом солнечном штате производят лучшее в США вино, а сама долина является колыбелью первых американских виноградников. Много лет назад в этом райском уголке обосновалось латиноамериканское семейство Сандоваль. Основатель рода заработал свое первое состояние кропотливым трудом, изготавливая качественный дорогой напиток. Последующие поколения пожинают плоды его работы, преумножая семейный капитал. Однако красивая жизнь обходится им нелегко. Герои враждуют, влюбляются, сражаются за место под солнцем и рискуют жизнями.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Земля обетованная График выхода всех сериалов
Сезон 1
Место под названием Наследие A Place Called Heritage
Сезон 1 Серия 1
24 января 2022
Рассвет (Новый день) La Madrugada (Day Break)
Сезон 1 Серия 2
31 января 2022
Борьба La Lucha (The Struggle)
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2022
Дар El Regalo (The Gift)
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2022
Соперники Los Rivales (Rivals)
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2022
Шепот El Cuchiceo (The Whispering)
Сезон 1 Серия 6
1 марта 2022
Лучшие Времена El Mejor De Los Tiempos (The Best of Times)
Сезон 1 Серия 7
8 марта 2022
Правда освободит тебя La Verdad Te Hara Libre (The Truth Shall Set You Free)
Сезон 1 Серия 8
15 марта 2022
Сбор урожая La Cosecha (The Harvest)
Сезон 1 Серия 9
22 марта 2022
Земля обетованная La Tierra Prometida (The Promised Land)
Сезон 1 Серия 10
29 марта 2022
График выхода всех сериалов
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