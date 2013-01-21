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Петрович 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Петрович
Киноафиша Сериалы Петрович Сезоны Сезон 1

Петрович 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 19 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Петрович»

В 1 сезоне сериала «Петрович» бывший омоновец Иван Петрович Калугин живет в спокойном поселке вместе с женой Катериной, старшим сыном и молодой невесткой. Мужчину уважают как домочадцы, так и соседи. Он слывет мудрым, справедливым и решительным человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту. Но однажды в размеренный быт семьи вторгается вернувшийся «блудный сын» – младший отпрыск Петровича Семен. Выясняется, что из большого города парень привез не только впечатления и сувениры, но и «хвост» в виде вооруженных бандитов, жаждущих его крови. Один из преступников узнает Калугина-старшего по непростому общему прошлому.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Петрович» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возвращение I
Сезон 1 Серия 1
21 января 2013
Возвращение II
Сезон 1 Серия 2
21 января 2013
Западня I
Сезон 1 Серия 3
22 января 2013
Западня II
Сезон 1 Серия 4
22 января 2013
Волк I
Сезон 1 Серия 5
23 января 2013
Волк II
Сезон 1 Серия 6
23 января 2013
Королева I
Сезон 1 Серия 7
24 января 2013
Королева II
Сезон 1 Серия 8
24 января 2013
Месть I
Сезон 1 Серия 9
25 января 2013
Месть II
Сезон 1 Серия 10
25 января 2013
Мать I
Сезон 1 Серия 11
25 января 2013
Мать II
Сезон 1 Серия 12
25 января 2013
Призрак I
Сезон 1 Серия 13
28 января 2013
Призрак II
Сезон 1 Серия 14
28 января 2013
Роковая женщина I
Сезон 1 Серия 15
29 января 2013
Роковая женщина II
Сезон 1 Серия 16
29 января 2013
Шесть свидетелей I
Сезон 1 Серия 17
30 января 2013
Шесть свидетелей II
Сезон 1 Серия 18
30 января 2013
Приманка I
Сезон 1 Серия 19
31 января 2013
Приманка II
Сезон 1 Серия 20
31 января 2013
Переговорщик I
Сезон 1 Серия 21
1 февраля 2013
Переговорщик II
Сезон 1 Серия 22
1 февраля 2013
Место под солнцем I
Сезон 1 Серия 23
1 февраля 2013
Место под солнцем II
Сезон 1 Серия 24
1 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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