На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей

За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего

Был слабейшим в клане, но стал лицом франшизы: реальная история Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника»

Повержен, но еще вернется: обычный парень стал злодеем в новом «Сорвиголове» — загляните в комиксы, и станет ясно, что он не так прост

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет

«Я там – обезьяна с гранатой»: Аверин выбрал свою худшую роль в карьере – ни слова про «Глухаря» и «Склифа» (но зрители не согласятся)

«Меня как будто кто-то подменил»: не зря Матроскин пел эти строки – ИИ сделал из «Простоквашино» аниме, фанаты «Гибли» оценят (фото)

У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую