В 1 сезоне сериала «Научи меня жить» в небольшом российском городке обнаруживается труп. Убита девушка, определить ее личность проблематично: тело страшно искалечено. Судя по всему, преступник совершал с ней некий жуткий ритуал. Вскоре становится очевидно, что в городе действует серийный маньяк – настоящий слетевший с катушек социопат. Вычислить его полиция не в силах. Тогда на помощь опытной следовательнице Маргарите Сторожевой приходит врач-психиатр Илья Лавров. Мужчина неоднократно имел дело с психически нездоровыми людьми, а потому хорошо разбирается в их поступках и мотивах.