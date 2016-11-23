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Научи меня жить 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Научи меня жить
Киноафиша Сериалы Научи меня жить Сезоны Сезон 1

Научи меня жить 16+
Название Научи меня жить
Премьера сезона 23 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Научи меня жить»

В 1 сезоне сериала «Научи меня жить» в небольшом российском городке обнаруживается труп. Убита девушка, определить ее личность проблематично: тело страшно искалечено. Судя по всему, преступник совершал с ней некий жуткий ритуал. Вскоре становится очевидно, что в городе действует серийный маньяк – настоящий слетевший с катушек социопат. Вычислить его полиция не в силах. Тогда на помощь опытной следовательнице Маргарите Сторожевой приходит врач-психиатр Илья Лавров. Мужчина неоднократно имел дело с психически нездоровыми людьми, а потому хорошо разбирается в их поступках и мотивах.

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Список серий 1-го сезона сериала «Научи меня жить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 ноября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 декабря 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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