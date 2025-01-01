Постеры сериала «Научи меня жить»

Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии

«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

Первый сезон оставил слишком много вопросов без ответов: будет ли продолжение сериала «Чужой: Земля»

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов