Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Запретная любовь 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Запретная любовь
Киноафиша Сериалы Запретная любовь Сезоны Сезон 1

Запретная любовь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запретная любовь»

В 1 сезоне сериала «Запретная любовь» молодая девушка Катя ждет ребенка. Но на последнем месяце беременности случается трагедия. Будущая мать попадает под машину, за рулем которой находится другая беременная женщина – Кристина, супруга богатого предпринимателя Виктора. Обеих девушек доставляют в больницу. Когда Катя приходит в себя, она узнает, что ее малыш родился мертвым, в то время как Кристина произвела на свет здорового мальчика. Из жалости Виктор предлагает бедной девушке работать у него няней и воспитывать их с Кристиной ребенка. Но Катя не может поверить, что погиб действительно именно ее сын.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Запретная любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 ноября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2016
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше