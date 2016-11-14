В 1 сезоне сериала «Запретная любовь» молодая девушка Катя ждет ребенка. Но на последнем месяце беременности случается трагедия. Будущая мать попадает под машину, за рулем которой находится другая беременная женщина – Кристина, супруга богатого предпринимателя Виктора. Обеих девушек доставляют в больницу. Когда Катя приходит в себя, она узнает, что ее малыш родился мертвым, в то время как Кристина произвела на свет здорового мальчика. Из жалости Виктор предлагает бедной девушке работать у него няней и воспитывать их с Кристиной ребенка. Но Катя не может поверить, что погиб действительно именно ее сын.