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Любовь Веры 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь Веры
Киноафиша Сериалы Любовь Веры Сезоны Сезон 1

Любовь Веры 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Любовь Веры»

В 1 сезоне сериала «Любовь Веры» юная девушка учится в университете на педагога. У Веры завязываются романтические отношения с обаятельным и заботливым парнем с ее курса – Михаилом. Вскоре она понимает, что беременна. Однако девушке всего 17 лет, и она не может бросить незаконченное образование. Кроме того, одновременно с этой новостью приходит и другая: мама Веры тяжело больна, и ее лечение требует больших денег. Неприятности одна за другой обрушиваются на голову первокурсницы. Ради спасения мамы она отказывается от новорожденного сына. Спустя годы взрослая и состоятельная женщина Вера решает найти своего ребенка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь Веры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2021
График выхода всех сериалов
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