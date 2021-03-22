В 1 сезоне сериала «Любовь Веры» юная девушка учится в университете на педагога. У Веры завязываются романтические отношения с обаятельным и заботливым парнем с ее курса – Михаилом. Вскоре она понимает, что беременна. Однако девушке всего 17 лет, и она не может бросить незаконченное образование. Кроме того, одновременно с этой новостью приходит и другая: мама Веры тяжело больна, и ее лечение требует больших денег. Неприятности одна за другой обрушиваются на голову первокурсницы. Ради спасения мамы она отказывается от новорожденного сына. Спустя годы взрослая и состоятельная женщина Вера решает найти своего ребенка.