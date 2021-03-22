Главная героиня сериала «Любовь Веры» – тридцатипятилетняя школьная учительница Вера. У женщины есть талант, обаяние, красота и любимая работа, нет только одного – настоящего счастья. Дело в том, что в юности она полюбила своего однокурсника Мишу и родила от него ребенка. Однако новорожденного мальчика пришлось оставить в детском доме, так как матери Веры поставили страшный диагноз, и девушка должна была выбирать: дорогое лечение для нее или воспитание малыша. По прошествии лет Вера решает найти сына.