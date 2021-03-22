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Постер к сериалу Любовь Веры
Постер к сериалу Любовь Веры
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Киноафиша Сериалы Любовь Веры
Любовь Веры (2021 - 2021) Любовь Веры 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТБ
Телеканал Домашний
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Главная героиня сериала «Любовь Веры» – тридцатипятилетняя школьная учительница Вера. У женщины есть талант, обаяние, красота и любимая работа, нет только одного – настоящего счастья. Дело в том, что в юности она полюбила своего однокурсника Мишу и родила от него ребенка. Однако новорожденного мальчика пришлось оставить в детском доме, так как матери Веры поставили страшный диагноз, и девушка должна была выбирать: дорогое лечение для нее или воспитание малыша. По прошествии лет Вера решает найти сына.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Дарья Грачева
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Зоряна Марченко
Елена Шилова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь Веры - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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