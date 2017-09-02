В 1 сезоне сериала «Провинциальная Мадонна» по небольшому городку, где все друг друга знают, проносится шокирующий слух: умница и красавица Надя беременна! Только вот будущей матери еще не исполнилось и восемнадцати лет. А имени настоящего отца ребенка и вовсе никто не знает. Соседи и знакомые не устают перемывать девушке кости. Одни считают ее блаженной и почти святой, другие – распутницей, а третьи – обыкновенной дурой, сломавшей себе жизнь. И лишь сама Надя знает, ради чего она проходит это испытание. Несмотря на свой юный возраст, она уже умеет любить – по-настоящему и всем сердцем.