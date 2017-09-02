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Провинциальная Мадонна 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Провинциальная Мадонна
Киноафиша Сериалы Провинциальная Мадонна Сезоны Сезон 1

Провинциальная Мадонна
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провинциальная Мадонна»

В 1 сезоне сериала «Провинциальная Мадонна» по небольшому городку, где все друг друга знают, проносится шокирующий слух: умница и красавица Надя беременна! Только вот будущей матери еще не исполнилось и восемнадцати лет. А имени настоящего отца ребенка и вовсе никто не знает. Соседи и знакомые не устают перемывать девушке кости. Одни считают ее блаженной и почти святой, другие – распутницей, а третьи – обыкновенной дурой, сломавшей себе жизнь. И лишь сама Надя знает, ради чего она проходит это испытание. Несмотря на свой юный возраст, она уже умеет любить – по-настоящему и всем сердцем.

Рейтинг сериала

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3.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Провинциальная Мадонна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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