Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Двойная сплошная 2015 - 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Двойная сплошная
Киноафиша Сериалы Двойная сплошная Сезоны Сезон 2

Двойная сплошная 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Двойная сплошная»

Во 2 сезоне сериала «Двойная сплошная» главная героиня Анна лежит в больнице и пытается понять, что ей делать дальше. В одном городе ее ждет следователь Владимир, отец двоих ее детей. А в другом – молодой и амбициозный предприниматель Александр, также готовый завести семью. Теперь оба мужчины знают друг о друге, но сможет ли хотя бы один из них простить своей возлюбленной измену и многолетнюю двойную жизнь? Беременность, о которой Аня даже не догадывалась раньше, только осложняет ее выбор. Теперь ей предстоит принять решение: остаться с надежным и заботливым мужчиной или пережить вторую молодость и начать все с чистого листа?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Двойная сплошная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
27 февраля 2017
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
27 февраля 2017
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
28 февраля 2017
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
28 февраля 2017
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
1 марта 2017
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
1 марта 2017
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
2 марта 2017
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
2 марта 2017
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
6 марта 2017
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
6 марта 2017
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
7 марта 2017
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
7 марта 2017
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
9 марта 2017
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
9 марта 2017
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
10 марта 2017
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
10 марта 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше