Во 2 сезоне сериала «Двойная сплошная» главная героиня Анна лежит в больнице и пытается понять, что ей делать дальше. В одном городе ее ждет следователь Владимир, отец двоих ее детей. А в другом – молодой и амбициозный предприниматель Александр, также готовый завести семью. Теперь оба мужчины знают друг о друге, но сможет ли хотя бы один из них простить своей возлюбленной измену и многолетнюю двойную жизнь? Беременность, о которой Аня даже не догадывалась раньше, только осложняет ее выбор. Теперь ей предстоит принять решение: остаться с надежным и заботливым мужчиной или пережить вторую молодость и начать все с чистого листа?