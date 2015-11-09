В 1 сезоне сериала «Двойная сплошная» молодая и амбициозная бизнес-леди Анна счастлива в браке. Из бесконечных командировок и разъездов ее ждут любимый муж Володя и двое прекрасных детей. Вот только они даже не догадываются, что в другом городе у матери семейства есть еще один супруг Александр, который давно мечтает завести с ней вместе малыша. Мужчины не подозревают о существовании друг друга и беззаветно любят постоянно ускользающую от каждого из них Аню. Но однажды тайное становится явным, и две жизни женщины сталкиваются на церемонии вручения ей важной профессиональной награды.