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Двойная сплошная 2015 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двойная сплошная
Киноафиша Сериалы Двойная сплошная Сезоны Сезон 1

Двойная сплошная 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двойная сплошная»

В 1 сезоне сериала «Двойная сплошная» молодая и амбициозная бизнес-леди Анна счастлива в браке. Из бесконечных командировок и разъездов ее ждут любимый муж Володя и двое прекрасных детей. Вот только они даже не догадываются, что в другом городе у матери семейства есть еще один супруг Александр, который давно мечтает завести с ней вместе малыша. Мужчины не подозревают о существовании друг друга и беззаветно любят постоянно ускользающую от каждого из них Аню. Но однажды тайное становится явным, и две жизни женщины сталкиваются на церемонии вручения ей важной профессиональной награды.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Двойная сплошная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 ноября 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 ноября 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 ноября 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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