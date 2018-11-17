В 1 сезоне сериала «Убийства по пятницам» молодая женщина Нина увлечена ботаникой. Эта наука – ее главное призвание и страсть. Поэтому героиня без сомнений соглашается на предложение известного бизнесмена Шелехова: восстановить исторический сад с прекрасными аллеями и цветниками вокруг его фамильной усадьбы. Мужчина планирует устроить там музей. Но когда основная часть работы остается позади и приближается открытие, на территории памятника начинаются страшные преступления. Каждую пятницу кто-то намеренно убивает родственников Шелехова. В опасности оказывается и его сын Андрей, с которым у Нины завязались отношения.