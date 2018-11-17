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Убийства по пятницам 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Убийства по пятницам
Киноафиша Сериалы Убийства по пятницам Сезоны Сезон 1

Убийства по пятницам 12+
Название Убийства по пятницам
Премьера сезона 17 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийства по пятницам»

В 1 сезоне сериала «Убийства по пятницам» молодая женщина Нина увлечена ботаникой. Эта наука – ее главное призвание и страсть. Поэтому героиня без сомнений соглашается на предложение известного бизнесмена Шелехова: восстановить исторический сад с прекрасными аллеями и цветниками вокруг его фамильной усадьбы. Мужчина планирует устроить там музей. Но когда основная часть работы остается позади и приближается открытие, на территории памятника начинаются страшные преступления. Каждую пятницу кто-то намеренно убивает родственников Шелехова. В опасности оказывается и его сын Андрей, с которым у Нины завязались отношения.

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Список серий 1-го сезона сериала «Убийства по пятницам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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