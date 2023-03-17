Во 2-м сезоне сериала «Отель Портофино» после неприятной истории с сеньором Даниони совладелица отеля Белла Эйнсворт решает во что бы то ни стало постоять за себя и своих сотрудников. На волшебной Итальянской Ривьере жизнь бьет ключом, и богатые туристы оставляют в отеле неплохие деньги. Однако расследование похищения семейной реликвии в одном из номеров все же оставляет отпечаток на репутации «Портофино». Да и режим Муссолини в стране начинает давить все больше, угрожая затронуть даже далеких от политики британский мигрантов. Белла выстраивает мудрую линию защиты, при которой ни один богач или влиятельный человек не сможет повлиять на ее решения.