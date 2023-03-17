Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Отель Портофино 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Отель Портофино
Киноафиша Сериалы Отель Портофино Сезоны Сезон 2

Hotel Portofino
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Отель Портофино»

Во 2-м сезоне сериала «Отель Портофино» после неприятной истории с сеньором Даниони совладелица отеля Белла Эйнсворт решает во что бы то ни стало постоять за себя и своих сотрудников. На волшебной Итальянской Ривьере жизнь бьет ключом, и богатые туристы оставляют в отеле неплохие деньги. Однако расследование похищения семейной реликвии в одном из номеров все же оставляет отпечаток на репутации «Портофино». Да и режим Муссолини в стране начинает давить все больше, угрожая затронуть даже далеких от политики британский мигрантов. Белла выстраивает мудрую линию защиты, при которой ни один богач или влиятельный человек не сможет повлиять на ее решения.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Отель Портофино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
17 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
24 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
31 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше