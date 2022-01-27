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Отель Портофино 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отель Портофино
Киноафиша Сериалы Отель Портофино Сезоны Сезон 1

Hotel Portofino
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Отель Портофино»

В 1 сезоне сериала «Отель Портофино» в центре событий оказывается семья из Великобритании, которая основала элитную гостиницу для привилегированных гостей на волшебной Итальянской Ривьере в «ревущие 20-е». Отель работает всего несколько недель. Персоналу приходится иметь дело с требовательными гостями, угодить которым не так просто. Среди них выделяется леди Латчмер, которая отличается властным характером. Белла Эйнсворт, совладелица гостиницы, вскоре привлекает внимание коррумпированного местного политика синьора Даниони. Интриган грозится втянуть ее в политические распри.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отель Портофино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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