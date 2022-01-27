В 1 сезоне сериала «Отель Портофино» в центре событий оказывается семья из Великобритании, которая основала элитную гостиницу для привилегированных гостей на волшебной Итальянской Ривьере в «ревущие 20-е». Отель работает всего несколько недель. Персоналу приходится иметь дело с требовательными гостями, угодить которым не так просто. Среди них выделяется леди Латчмер, которая отличается властным характером. Белла Эйнсворт, совладелица гостиницы, вскоре привлекает внимание коррумпированного местного политика синьора Даниони. Интриган грозится втянуть ее в политические распри.