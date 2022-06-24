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Бумажный дом: Корея 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бумажный дом: Корея
Киноафиша Сериалы Бумажный дом: Корея Сезоны Сезон 1

Money Heist: Korea - Joint Economic Area 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 15 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бумажный дом: Корея»

В 1 сезоне сериала «Бумажный дом: Корея» команда талантливых преступников планирует масштабное банковское ограбление. Лидером группы является загадочный криминальный авторитет, известный как Профессор. Восемь его подельников носят кодовые имена в честь названий мировых столиц - Берлин, Москва, Рио, Хельсинки, Осло, Денвер, Найроби и Рио. Виртуозные грабители собираются выкрасть крупную сумму денег, чтобы пустить ее на общественные нужды. Им предстоит осуществить захват заложников и перехитрить сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, Профессор знает толк в манипуляциях...

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Бумажный дом: Корея График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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