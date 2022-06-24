В 1 сезоне сериала «Бумажный дом: Корея» команда талантливых преступников планирует масштабное банковское ограбление. Лидером группы является загадочный криминальный авторитет, известный как Профессор. Восемь его подельников носят кодовые имена в честь названий мировых столиц - Берлин, Москва, Рио, Хельсинки, Осло, Денвер, Найроби и Рио. Виртуозные грабители собираются выкрасть крупную сумму денег, чтобы пустить ее на общественные нужды. Им предстоит осуществить захват заложников и перехитрить сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, Профессор знает толк в манипуляциях...