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Сверхъестественная академия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сверхъестественная академия
Киноафиша Сериалы Сверхъестественная академия Сезоны Сезон 1

Supernatural Academy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сверхъестественная академия»

В 1 сезоне сериала «Сверхъестественная академия» в центре событий оказываются девушки-оборотни. Встретившись спустя много лет в Академии сверхъестественного, они выяснили, что являются близнецами, разлученными при рождении. Сестры воспитывались в диаметрально разной среде, в связи с чем между ними сразу же возникает множество разногласий. Но драконья метка, которая украшает их тела, является тем, что навеки связывает близнецов. Они вынуждены хранить верность и до смерти служить Королю Драконов. Героиням предстоит научиться доверять друг другу, чтобы оказать сопротивление злу, спастись самим, а заодно и помочь всему человечеству.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сверхъестественная академия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Параллельные жизни (Часть 1) Parallel Lives - Part A
Сезон 1 Серия 1
20 января 2022
Параллельные жизни (Часть 2) Parallel Lives - Part B
Сезон 1 Серия 2
20 января 2022
Над их головами (Часть 1) In Over Their Heads - Part A
Сезон 1 Серия 3
20 января 2022
Над их головами (Часть 2) In Over Their Heads - Part B
Сезон 1 Серия 4
20 января 2022
В ловушке (Часть 1) Trapped - Part A
Сезон 1 Серия 5
20 января 2022
В ловушке (Часть 2) Trapped - Part B
Сезон 1 Серия 6
20 января 2022
Последний танец (Часть 1) The Last Dance - Part A
Сезон 1 Серия 7
20 января 2022
Последний танец (Часть 2) The Last Dance - Part B
Сезон 1 Серия 8
20 января 2022
Грехи отца (Часть 1) Sins of the Father - Part A
Сезон 1 Серия 9
20 января 2022
Грехи отца (Часть 2) Sins of the Father - Part B
Сезон 1 Серия 10
20 января 2022
Сверхъестественное Нью-Йорка (Часть 1) Supernaturals of New York - Part A
Сезон 1 Серия 11
20 января 2022
Сверхъестественное Нью-Йорка (Часть 2) Supernaturals of New York - Part B
Сезон 1 Серия 12
20 января 2022
Трещины (Часть 1) Fractured - Part A
Сезон 1 Серия 13
20 января 2022
Трещины (Часть 2) Fractured - Part B
Сезон 1 Серия 14
20 января 2022
Судьбоносный (Часть 1) Fateful - Part A
Сезон 1 Серия 15
20 января 2022
Судьбоносный (Часть 2) Fateful - Part B
Сезон 1 Серия 16
20 января 2022
График выхода всех сериалов
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