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Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника
Киноафиша Сериалы Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника Сезоны Сезон 1

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника»

В 1 сезоне сериала «Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника» в центре событий окажется неуловимый аферист, который обобрал множество семей, представляясь британским шпионом. Сандра была совсем молода, когда встретила свою первую любовь. После рождения сына они расстались, и женщина решила попробовать знакомства в интернете. Там на глаза ей попался Давид. Он сообщил, что работает в средствах массовой информации, и является очень занятым человеком, однако при этом редко уходил куда-то. Спустя некоторое время Сандра начала отдаляться от своих близких, а через 2 года исчезла. 

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника График выхода всех сериалов
Сезон 1
Они исчезли They Vanished
Сезон 1 Серия 1
18 января 2022
В погоне за призраком Chasing a Ghost
Сезон 1 Серия 2
18 января 2022
Расставляя сети Setting the Trap
Сезон 1 Серия 3
18 января 2022
График выхода всех сериалов
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