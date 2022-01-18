В 1 сезоне сериала «Самозванцы: В поисках непревзойденного мошенника» в центре событий окажется неуловимый аферист, который обобрал множество семей, представляясь британским шпионом. Сандра была совсем молода, когда встретила свою первую любовь. После рождения сына они расстались, и женщина решила попробовать знакомства в интернете. Там на глаза ей попался Давид. Он сообщил, что работает в средствах массовой информации, и является очень занятым человеком, однако при этом редко уходил куда-то. Спустя некоторое время Сандра начала отдаляться от своих близких, а через 2 года исчезла.