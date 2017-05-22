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Пропавший без вести 2013 - 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Пропавший без вести
Киноафиша Сериалы Пропавший без вести Сезоны Сезон 2

Пропавший без вести 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пропавший без вести»

Во 2 сезоне сериала «Пропавший без вести» необычная история жизни оперативника Александра Букреева продолжается. Во время операции по поимке опасного преступника молодой человек попал в серьезное ДТП и впал в кому. Саша очнулся спустя 18 лет. За это время жизнь сильно поменялась. Он полон решимости вернуть все, чего когда-то лишился: утраченную физическую форму, любимую профессию и близких людей. Мужчина собирается отправиться в полицейский участок, чтобы восстановиться на службе. Но медики строго запрещают ему это делать, поскольку оперативная деятельность может навредить его здоровью.

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Список серий 2-го сезона сериала «Пропавший без вести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
22 мая 2017
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
22 мая 2017
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
23 мая 2017
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
23 мая 2017
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
24 мая 2017
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2017
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
25 мая 2017
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
25 мая 2017
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
26 мая 2017
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
26 мая 2017
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
26 мая 2017
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
26 мая 2017
График выхода всех сериалов
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