В 1 сезоне сериала «Пропавший без вести» оперативник Саша Букреев попал в автомобильную катастрофу во время милицейской операции. Он преследовал известного преступника, за которым, к тому же, установили слежку другие опасные представители криминального мира. Поскольку документов при Сане не было, для всех он словно... пропал без вести. Никому не известный парень, оказавшийся в коме, долгое время лежал в провинциальной больнице. Спустя почти 20 лет Букреев очнулся. Мир стал совсем другим, все вокруг было чужим и непривычным. Единственным, кто готов был прийти на помощь Букрееву, оказалась медсестра Галина.