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Пропавший без вести 2013 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пропавший без вести
Киноафиша Сериалы Пропавший без вести Сезоны Сезон 1

Пропавший без вести 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пропавший без вести»

В 1 сезоне сериала «Пропавший без вести» оперативник Саша Букреев попал в автомобильную катастрофу во время милицейской операции. Он преследовал известного преступника, за которым, к тому же, установили слежку другие опасные представители криминального мира. Поскольку документов при Сане не было, для всех он словно... пропал без вести. Никому не известный парень, оказавшийся в коме, долгое время лежал в провинциальной больнице. Спустя почти 20 лет Букреев очнулся. Мир стал совсем другим, все вокруг было чужим и непривычным. Единственным, кто готов был прийти на помощь Букрееву, оказалась медсестра Галина.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пропавший без вести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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