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Синяя роза 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Синяя роза
Киноафиша Сериалы Синяя роза Сезоны Сезон 1

Синяя роза 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Синяя роза»

В 1 сезоне сериала «Синяя роза» Александру Александровичу Короткевичу в 1971 году исполнилось 50 лет. К этому возрасту он стал известным на весь Советский Союз ученым-генетиком. Однако личная жизнь героя не сложилась. Они с супругой за долгие годы совместной жизни отдалились друг от друга, а у взрослой дочери Оли начались проблемы с алкоголем. Кроме того, у Короткевича есть секрет, который он скрывает от окружающих. В начале Крымской войны в родных краях он лишился своей любимой девушки, Екатерины. Родственники Александра не знали, что все эти годы он тайно искал ее. И вот, кажется, напал на след...

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Список серий 1-го сезона сериала «Синяя роза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 августа 2017
График выхода всех сериалов
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