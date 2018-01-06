В 1 сезоне сериала «Отель счастливых сердец» мать двух взрослых дочерей и владелица частной гостиницы Вера довольна своей жизнью. После исчезновения любимого мужа в джунглях Африки женщина смогла встать на ноги, открыть бизнес и прокормить семью. В ее жизни все подчинено четкому режиму и педантичному порядку. Номера отеля всегда сияют чистотой, а лица персонала – улыбками. Дочки достойны только лучших учебных заведений и идеальных мужчин. А сама Вера даже не помышляет о личной жизни, ведь она так занята! Но однажды ее блудный супруг возвращается и требует разделить имущество, ведь у него теперь есть невеста-африканка.