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Отель счастливых сердец 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отель счастливых сердец
Киноафиша Сериалы Отель счастливых сердец Сезоны Сезон 1

Отель счастливых сердец 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отель счастливых сердец»

В 1 сезоне сериала «Отель счастливых сердец» мать двух взрослых дочерей и владелица частной гостиницы Вера довольна своей жизнью. После исчезновения любимого мужа в джунглях Африки женщина смогла встать на ноги, открыть бизнес и прокормить семью. В ее жизни все подчинено четкому режиму и педантичному порядку. Номера отеля всегда сияют чистотой, а лица персонала – улыбками. Дочки достойны только лучших учебных заведений и идеальных мужчин. А сама Вера даже не помышляет о личной жизни, ведь она так занята! Но однажды ее блудный супруг возвращается и требует разделить имущество, ведь у него теперь есть невеста-африканка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отель счастливых сердец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 января 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 января 2018
График выхода всех сериалов
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