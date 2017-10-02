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Наживка для ангела 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наживка для ангела
Киноафиша Сериалы Наживка для ангела Сезоны Сезон 1

Наживка для ангела 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наживка для ангела»

В 1 сезоне сериала «Наживка для ангела» зрители знакомятся с главной героиней Дарьей Пантелеевой. Жизнь девушки выглядит идеально: она талантлива, красива, работает журналисткой и имеет множество поклонников. Она обручена с известным бизнесменом и не нуждается в деньгах. Однако сквозь всю ее судьбу красной нитью проходит семейная драма. В детстве она потеряла в толпе на вокзале доверенную ей младшую сестренку Иду. Даша отвлеклась всего на минуту, а трехлетней девочки уже не было рядом, после чего ее так и не нашли. Отец и мать не смогли смириться с потерей и затаили на старшую приемную дочь страшную обиду.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наживка для ангела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
5 октября 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
9 октября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 октября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 октября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 октября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 октября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 октября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 октября 2017
График выхода всех сериалов
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