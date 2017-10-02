В 1 сезоне сериала «Наживка для ангела» зрители знакомятся с главной героиней Дарьей Пантелеевой. Жизнь девушки выглядит идеально: она талантлива, красива, работает журналисткой и имеет множество поклонников. Она обручена с известным бизнесменом и не нуждается в деньгах. Однако сквозь всю ее судьбу красной нитью проходит семейная драма. В детстве она потеряла в толпе на вокзале доверенную ей младшую сестренку Иду. Даша отвлеклась всего на минуту, а трехлетней девочки уже не было рядом, после чего ее так и не нашли. Отец и мать не смогли смириться с потерей и затаили на старшую приемную дочь страшную обиду.