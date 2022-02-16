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Летние секреты 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Летние секреты
Киноафиша Сериалы Летние секреты Сезоны Сезон 1

Cielo Grande 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Летние секреты»

В 1 сезоне сериала «Летние секреты» события разворачиваются на аргентинском курорте, который находится далеко от цивилизации. Много лет назад там проходили соревнования по вейкбордингу, куда съезжались спортсмены со всей страны. Эту традицию решено было возобновить. Молодая мексиканка по имени Штеффи отправляется туда. Девушка любит экстремальные виды спорта. Однако это не единственная цель, которая движет героиней. Штеффи хочет узнать секрет, который хранят члены ее семьи на протяжении большого количества времени. Ради того, чтобы тайное стало явным, спортсменке предстоит пройти через множество испытаний.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Летние секреты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Время лета It's Summertime
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2022
Воспоминания о небе Memories of Sky Vibes
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2022
Фрэнд зона Friend Zone
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2022
Новый конкурс New Competition
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2022
Кто эта девушка Who's That Girl
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2022
Свидание Date Night
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2022
Неожиданная проблема Unexpected Trouble
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2022
Птица покидает гнездо Bird Leaves the Nest
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2022
Правда или Действие? Truth or Dare?
Сезон 1 Серия 9
16 февраля 2022
Летняя влюбленность! Summer Crush!
Сезон 1 Серия 10
16 февраля 2022
Спасти Сиело Save Cielo
Сезон 1 Серия 11
16 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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