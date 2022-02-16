В 1 сезоне сериала «Летние секреты» события разворачиваются на аргентинском курорте, который находится далеко от цивилизации. Много лет назад там проходили соревнования по вейкбордингу, куда съезжались спортсмены со всей страны. Эту традицию решено было возобновить. Молодая мексиканка по имени Штеффи отправляется туда. Девушка любит экстремальные виды спорта. Однако это не единственная цель, которая движет героиней. Штеффи хочет узнать секрет, который хранят члены ее семьи на протяжении большого количества времени. Ради того, чтобы тайное стало явным, спортсменке предстоит пройти через множество испытаний.