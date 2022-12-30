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Летние секреты 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Летние секреты
Киноафиша Сериалы Летние секреты Сезоны Сезон 2

Cielo Grande 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Летние секреты»

Во 2 сезоне сериала «Летние секреты» благотворительные соревнования по вейкборду позади, но Штеффи не чувствует удовлетворения от долгожданной победы. Юная спортсменка больше не хочет отправляться домой к матери, так как ее слишком занимают семейные тайны, которые она еще может раскрыть в Сиело. Разговор с отцом по душам расставил многое по своим местам, но в деле все еще остались черные дыры. Тем временем команда Сиело решает провести на пляже еще один турнир, уже с привлечением иностранных гостей. Это событие может подарить курорту еще один шанс на спасение от закрытия, а также заинтересовать туристов из разных стран.

 

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Летние секреты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новые владельцы Nueva administración
Сезон 2 Серия 1
30 декабря 2022
Дуэль El desafío
Сезон 2 Серия 2
30 декабря 2022
Смена ролей Cambio de roles
Сезон 2 Серия 3
30 декабря 2022
Открытое небо Cielo abierto
Сезон 2 Серия 4
30 декабря 2022
Уходите! ¡Se va!
Сезон 2 Серия 5
30 декабря 2022
Всё или ничего A todo o nada
Сезон 2 Серия 6
30 декабря 2022
Девичья гонка! ¡Girls Jam!
Сезон 2 Серия 7
30 декабря 2022
Сейчас или никогда Ahora o nunca
Сезон 2 Серия 8
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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