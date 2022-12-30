Во 2 сезоне сериала «Летние секреты» благотворительные соревнования по вейкборду позади, но Штеффи не чувствует удовлетворения от долгожданной победы. Юная спортсменка больше не хочет отправляться домой к матери, так как ее слишком занимают семейные тайны, которые она еще может раскрыть в Сиело. Разговор с отцом по душам расставил многое по своим местам, но в деле все еще остались черные дыры. Тем временем команда Сиело решает провести на пляже еще один турнир, уже с привлечением иностранных гостей. Это событие может подарить курорту еще один шанс на спасение от закрытия, а также заинтересовать туристов из разных стран.