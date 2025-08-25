3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Роскошная драма от HBO с триумфом завершила третий сезон, заработав 95% на Rotten Tomatoes. Казалось бы — выше некуда? Но путь к абсолютной «сотке» у «Позолоченного века» лежит через исправление ошибки, за которую сериал не упрекнул только ленивый, — возвращения в центр событий королевы экрана, Агнес ван Рейн.

Пока Берта Расселл сражалась за оперу, а Ларри и Мэриан путались в чувствах, с Агнес произошло немыслимое — ее мягко отстранили от власти. После разорения сыном Оскаром, бразды правления домом перешли к ее сестре Аде.

Мы впервые увидели железную леди уязвимой, вынужденной отступать в тень. Ее сюжетная линия с сестрой была тонкой и психологически точной, но ей катастрофически не хватило экранного времени.

Торжественный момент, когда Агнес уступает Аде место во главе стола, стал символом тихого подвижничества — и был едва не потерян на фоне громких страстей Расселлов.

Надежда блеснула в финале: Агнес неожиданно получает предложение возглавить Нью-Йоркское общество наследия. Это ее шанс на триумфальное возвращение — но уже в новом статусе.

Четвертому сезону необходимо сделать то, что не удалось третьему — отдать этой королеве нью-йоркского света центральный бал, которого она заслуживает. С предстоящей свадьбой Оскара, неопределенностью с Мэриан и ее новыми полномочиями — потенциал для этого огромен.

Если создатели исправят этот «косяк» и вернут Кристин Барански в фокус, заветные 100% «свежести» у 4 сезона сериала, который выйдет не раньше следующего года, станут реальностью. Ведь других недостатков у «Позолоченного века» попросту не осталось.

