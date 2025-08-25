Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

25 августа 2025 20:03
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Других недостатков у сериала практически нет.

Роскошная драма от HBO с триумфом завершила третий сезон, заработав 95% на Rotten Tomatoes. Казалось бы — выше некуда? Но путь к абсолютной «сотке» у «Позолоченного века» лежит через исправление ошибки, за которую сериал не упрекнул только ленивый, — возвращения в центр событий королевы экрана, Агнес ван Рейн.

Пока Берта Расселл сражалась за оперу, а Ларри и Мэриан путались в чувствах, с Агнес произошло немыслимое — ее мягко отстранили от власти. После разорения сыном Оскаром, бразды правления домом перешли к ее сестре Аде.

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Мы впервые увидели железную леди уязвимой, вынужденной отступать в тень. Ее сюжетная линия с сестрой была тонкой и психологически точной, но ей катастрофически не хватило экранного времени.

Торжественный момент, когда Агнес уступает Аде место во главе стола, стал символом тихого подвижничества — и был едва не потерян на фоне громких страстей Расселлов.

Надежда блеснула в финале: Агнес неожиданно получает предложение возглавить Нью-Йоркское общество наследия. Это ее шанс на триумфальное возвращение — но уже в новом статусе.

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Четвертому сезону необходимо сделать то, что не удалось третьему — отдать этой королеве нью-йоркского света центральный бал, которого она заслуживает. С предстоящей свадьбой Оскара, неопределенностью с Мэриан и ее новыми полномочиями — потенциал для этого огромен.

Если создатели исправят этот «косяк» и вернут Кристин Барански в фокус, заветные 100% «свежести» у 4 сезона сериала, который выйдет не раньше следующего года, станут реальностью. Ведь других недостатков у «Позолоченного века» попросту не осталось.

Ранее мы писали: Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»

Фото: Кадр из сериала «Позолоченный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину) Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину) Читать дальше 24 августа 2025
Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится Читать дальше 26 августа 2025
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко Читать дальше 25 августа 2025
Фанаты манги спорят годами: лучшая аниме-драма 2024 года получит необычное продолжение — и ответит на главный вопрос тайтла Фанаты манги спорят годами: лучшая аниме-драма 2024 года получит необычное продолжение — и ответит на главный вопрос тайтла Читать дальше 25 августа 2025
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет Читать дальше 25 августа 2025
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов» Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов» Читать дальше 25 августа 2025
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму Читать дальше 25 августа 2025
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Читать дальше 23 августа 2025
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше